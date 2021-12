Ljubomir Stanisic achava que o único pretexto para o direto no instagram da SIC (@sicoficial) era uma conversa sobre o seu documentário 'Coração na Boca'. No entanto, com a cumplicidade da mulher, Mónica Franco, que é também a realizadora do filme, acabou por ser surpreendido por alguns amigos.

'Coração na Boca' tem estreia marcada no dia 21 de novembro no Festival Porto / Post / Doc.

A antestria aconteceu no cinema São Jorge, em Lisboa. Veja Aqui