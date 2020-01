Recompensa milionária para veterinários

6,5 milhões de dólares, foi quanto o companheiro humano de Scout pagou por um anúncio a ser exibido no famoso Super Bowl, para agradecer os veterinários que salvaram a sua vida.

Em julho de 2019, Scout foi diagnosticado com um tumor no coração, mas os clínicos da University of Wisconsin School of Veterinary Medicine conseguiram reduzir quase totalmente o tamanho do tumor.

O golden retriever já tinha aparecido num outro anúncio no Super Bowl a dar o rosto pela empresa Weathertech, isto porque Scout faz parte da família do CEO da empresa.

Entusiasmado com os resultados obtidos, o CEO da Weathertech resolveu pagar por esta publicidade, para ajudar a universidade a angariar dinheiro para a investigação do cancro canino.