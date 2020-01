Usar stories para contar os horrores do passado

As stories do holocausto

Nesta conta de Instagram, é contada uma história baseada em factos reais, centrada em Eva Heyman, uma jovem judia de 13 anos que morreu no campo de concentração de Auschwitz, na Polónia.

Em @eva.stories, 70 stories desvendam os últimos meses que levaram Eva e a sua família até Auschwitz, tendo o projeto o objetivo de lembrar os 6 milhões de judeus mortos durante o holocausto.

No Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, a história passou a estar também disponível no Snapchat.