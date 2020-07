Best Of Rock In Rio: "Se a Vida Começasse Agora" - Sábado, às 14:30, na SIC Radical

HMB, Bárbara Tinoco, Agir, João Pedro Pais e D.A.M.A atuaram na emissão especial do Rock in Rio Lisboa. O regresso do festival tem data marcada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, estando já confirmados Foo Fighters, The National e Liam Gallagher no lineup do Palco Mundo, dia 19 de junho.