Rock in Rio Lisboa adiado

O Rock in Rio Lisboa foi adiado. A nona edição, que ia realizar-se este ano no Parque da Bela Vista, só vai ter lugar em 2021. A decisão foi tomada com base no contexto provocado pelo novo coranavírus.

O festival fica marcado para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021. Quem comprou bilhetes para este ano poderá usá-los no ano que vem.

Os detalhes sobre o cartaz do festival só serão divulgados quando for levantado o estado de emergência.

Em 2021, além de Lisboa, far-se-á Rock in Rio no Brasil. Em Portugal, o festival terá duas edições em anos consecutivos, já que se mantém a 10.ª edição em 2022.

Para a edição deste ano estavam confirmados artistas como Post Malone, Foo Fighters, Black Eyed Peas ou Duran Duran. Camila Cabello, que também ia atuar em Lisboa, já tinha cancelado a digressão que incluía a data em Portugal.