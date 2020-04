Back to Baile de Favela - Sobe e Desce - Episódio 1

mais sobre

O Funk é um fenómeno cultural em efervescência, mas muito ainda resistem em deixar de lado preconceitos que os impedem de ver o que se desenvolve diariamente nas favelas, no Rio de Janeiro ou São Paulo. Do funk ostentação ao funk carioca, este fenómeno tem crescido à margem das editoras e da comunicação social. Back to Baile de Favela conta com a participação dos MCs Bin laden, 2k, Nego Blue e MC Tha, Fezinho Patatyy, Natinho, o diretor de videoclips Kondzilla e o jornalista e produtor Renato Barreiros - que trabalhou nos primeiros festivais de funk em São Paulo.