A morte do pombo que roubou uma batata frita: "Se fosse um Chihuahua ou um Yorkshire havia manifestações"

"Um homem esmurrou e decapitou um pombo no Rossio por causa de uma batata frita". Esta semana, Luís Pedro Nunes irrita-se com o atentado ao pombo e irrita-se porque "as gaivotas é que são os seres que estão a colocar em perigo os seres humanos", defendendo que "é preciso fazer uma campanha de relações públicas em relação aos pombos" e faz uma acusação a Woody Allen. Além disso, comenta as diferentes abordagens das esperas na vacina e relata "um fenómeno extraordinário, incrível, aberrante: os que chegam atrasados são premiados".

Já José de Pina traz imagens dos outdoors da empresa Deathclean que estão "no IC19 mesmo na saída para o Hospital Amadora-Sintra", mas confessa que, após investigar, deixou de estar irritado e explica porquê.

Relativamente à estátua da Princesa Diana em Kesington, Carla Quevedo diz que não sabe "o que é que se passa com os escultores", pois a cara da mãe de William e Harry "é extremamente masculina".

Por fim, Joana Marques irrita-se com os carros que querem ensinar-nos a conduzir e dos segredos de Joana Amaral Dias.