Sobre o polémico vestido no ‘Preço Certo’: “Esta questão nunca foi sobre a Lenka”

“Houve uma espécie de ‘cancelamento da Lenka’.” Esta semana José de Pina irrita-se com a “contradição de uma certa esquerda entre emancipação do corpo feminino e empoderamento”. A polémica surgiu após um tweet da jornalista Fernanda Câncio a criticar o vestido da assistente de Fernando Mendes no programa ‘O Preço Certo’. Já Carla Quevedo, sobre o mesmo tema, afirma: “É uma opinião moralista... tenho uma certa tendência a concordar. Esta questão nunca foi sobre a Lenka”. A comentadora considera-se ainda irritadíssima com a mulher que provocou o aparatoso acidente no Tour de France. Joana Marques traz-nos ‘fotografias das vacinas no Instagram’ e ‘estacionamentos utópicos’. Por fim, Luís Pedro Nunes irrita-se com o “desprezo com que se fala de um certo tipo de insetos”, a propósito da legalização do consumo e venda de insetos em Portugal.