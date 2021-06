Sobre a polémica marquise de CR7: “Insultar em termos classistas o gosto de Ronaldo é uma coisa horrível”

“A quantidade de gabinetes de arquitetura a denegrir a falta de gosto de Ronaldo... achei miserável”, admite Luís Pedro Nunes sobre as reações snobistas à construção da marquise no terraço do edifício Castilho 203. Sobre o mesmo caso, Joana Marques traz-nos algumas reações nas redes sociais e afirma: “Acho graça gastares tanto dinheiro num apartamento mas ainda ter que acrescentar qualquer coisa”. Carla Quevedo irrita-se com o polémico caso da apresentadora argentina, Noelia Novillo, do Canal 26, que anunciou a morte do escritor William Shakespeare (1564-1616) confundindo-o com o primeiro homem a ser vacinado contra a covid-19. “Meteu a pata na poça e o pior foi quando justificou”. Por fim, José de Pina comenta a nova chegada dos turistas ingleses a Portugal. Desta vez, a propósito da final da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o Chelsea, que decorreu no Estádio do Dragão: “Ninguém se lembrou que os ingleses podiam vir à vontade.. a 'bolha' não ia servir. O Cabrita não se lembrou disso”. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 4 de junho na SIC Radical e terminou com a música 'As The Years Go Passing By' de Gary B.B. Coleman