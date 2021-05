Sobre o caso Zmar: “Tudo me irrita. O Governo, Eduardo Cabrita, os proprietários… Isto é uma palhaçada”

Joana Marques comenta o "finca pé" entre o governo e os advogados do complexo turístico Zmar. Os proprietários recusam requisição temporária do complexo turístico por parte do Governo, com o objetivo de alojar trabalhadores agrícolas imigrantes com covid-19 ou que precisem de isolamento profilático. “Os imigrantes estiveram a penar no Bangladesh e em zonas de origens muito complicadas, depois vieram morar em contentores terríveis e agora alojam-nos no Zmar. O Alentejo tem sítios incríveis e eles foram parar ao pior". José de Pina acrescenta: “Tudo me irrita. O Governo, Eduardo Cabrita, os proprietários… Isto é uma palhaçada”. Carla Quevedo considera "muito adolescentes" os motivos apresentados por Bill e Melinda Gates como causa do seu divórcio. Luís Pedro Nunes reage à construção do polémico Obelisco do Tempo, encomendado por Isaltino Morais, e ao facto de ser um monumento com "ligação maçónica". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 7 de maio na SIC Radical e terminou com a música “Jeremy” dos Montgomery