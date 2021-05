'Circuitos da Corrupção': "Irrita-me ser contada por Paulo Morais e António Ribeiro"

Esta semana Luís Pedro Nunes irrita-se com a iniciativa "Circuitos da Corrupção: À Volta do Marquês". Da sede da PT à sede do BES, o projeto promovido pela associação Transparência e Integridade tem como objetivo fazer visitas guiadas pelos principais lugares envolvidos em investigações de corrupção. "Irrita-me esta história da corrupção contada por Paulo Morais (presidente da Frente Cívica) à garganta e António Manuel Ribeiro à viola (músico fundador dos UHF)... deve ser algo absurdo." Joana Marques irrita-se com a procrastinação alheia, em concreto a do marido. José de Pina considera que " a servidão das pessoas ao GPS está a tomar caminhos absolutamente ridículos." Por fim, Carla Quevedo comenta o artigo "Hoje vamos ser sexistas! Gadgets de beleza criados para mulheres", do Diário de Notícias, e deixa alguns comentário ao autor: "Não sabe o que significa sexismo. Está a ser medroso. Não há descriminação nenhuma aqui. Ricardo, tranquiliza-te."