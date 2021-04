Sobre a Superliga Europeia:" Chateou-me a UEFA e a FIFA serem os bons da fita"

Esta semana Joana Marques comenta o caso mais mediático dos últimos dias no mundo do futebol, o projeto da Superliga Europeia. "Chateou-me de um lado ter os românticos do futebol e do outro o futebol do dinheiro... nós não somos contra o futebol que envolve dinheiro. Somos contra o futebol que envolve muito dinheiro porque esse nós não temos e não podemos participar." José de Pina decepciona-se: "Pensei que vinha aí uma onda de entretenimento puro... um combate era bom", referindo-se ao desafio do juiz negacionista Rui Fonseca e Castro a Magina da Silva, diretor nacional da PSP, para uma luta de MMA. Luís Pedro Nunes, por sua vez, confessa que já perdeu o jeito para fazer mala de viagens:"Foram falhanços de coisas básicas". Por fim, Carla Quevedo também se irrita negacionistas e traz-nos a notícia da morte de Hans Kristian Gaarder, de 60 anos, infetado com covid-19.