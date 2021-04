'Princípio, Meio e Fim' visto pelo Twitter: “Achei muito curioso como a discussão se extremou tão rápido”

Esta semana Joana Marques comenta as reações no Twitter à estreia do “Princípio, Meio e fim”, programa de Bruno Nogueira na SIC. “Espantou-me que ainda hoje se usa este argumento: quem não gosta não percebe. Como se fosse preciso ter habilitações para poder comentar um programa.” Carla Quevedo reage ao 'regresso' de José Sócrates e às piadas do colunista francês Philippe Caverivière sobre os portugueses. “O que me irritou nas redes sociais foi as pessoas ofendidas com piadas sem piada baseadas em estereótipos.” José de Pina reage à fiscalização das esplanadas com fita métrica pela ASAE e deixa uma ideia: “Deviam aplicar a tecnologia do VAR...” Por fim, Luís Pedro Nunes questiona o pagamento de cerca de 86.830 euros pela Câmara Municipal de Braga em troca do prémio de “Melhor Destino Europeu”.

Música "Haley" dos Big Thief