Luís Pedro Nunes: "Aquilo foi a melhor coisa que aconteceu à camisola poveira. Que baixem o ódio!"

O comentador irrita-se com "o ódio exagerado que ainda existe" contra a estilista norte-americana, Tori Burch, acusada de usurpar traje tradicional da Póvoa de Varzim. Carla Quevedo defende atitude de Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal contra a Sérvia, na segunda jornada de qualificação para o Mundial de 2022. Em causa está o polémico momento em que o capitão atira a braçadeira para o chão. " Teve uma crise de fúria. Qual é o problema?". José de Pina traz-nos as escolhas mediáticas dos partidos para as câmaras municipais. "Dra. Suzana Garcia para a Câmara da Amadora? Parece-me bem, mas poderia ser excelente em Albufeira. Amadora nem entra no top 10 das cidades com mais criminalidade", comparando a taxa de criminalidade das duas cidades segundo o INE. Por fim, Joana Marques desconfia que os portugueses fizeram um pacto de silêncio para a Páscoa. "Acho que todos estamos a fingir demência... 'vamos cumprir as regras'... mas, silenciosamente, ir passar a Páscoa fora."