Sobre manifestação anticonfinamento: “Foi uma manifestação fofinha. Juntou 'agrobetos', 'esquerdalha' com malta da extrema-direita”

Esta semana Joana Marques aborda a recente manifestação contra o confinamento. Uma resistência às restrições impostas pelo Governo no combate à pandemia da covid-19. “Quando vejo estes eventos penso 'quem são estas pessoas'. Parecem todas saídas do Chapitô. Dá-me a entender que a vida delas não era muito diferente pré-pandemia...” Ainda sobre o mesmo tema, José de Pina acrescenta: “É uma manifestação fofinha e querida, nunca antes vista. Pois junta 'agrobetos', 'esquerdalha' com malta da extrema-direita. Quem é que juntou, na Humanidade, esta gente toda? A covid.” Carla Quevedo irrita-se com a fixação de 14 de julho como data simbólica para se alcançar a imunidade coletiva na Europa. “Uma data horrorosa, sangrenta, violenta, para uma coisa que supostamente é boa. Simbolicamente é terrível.” Por fim, Luís Pedro Nunes, reagindo à proposta do PSD em querer obrigar políticos a revelar se pertencem a associações como a Maçonaria ou a Opus Dei, comenta: “Faz-me espécie nunca ter sido convidado para aquilo. É tudo tão eu...”