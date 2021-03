Irritações - Podcast de 5 de março

Esta semana Luís Pedro Nunes confessa ter ficado fascinado com o mundo do Forex e das criptomoedas. A curiosidade surge depois da recente polémica que envolve o youtuber Windoh (Diogo Figueiras), acusado de burla por promover e vender cursos online sobre criptomoedas por 400€. Joana Marques traz-nos a “literalidade” das revistas e dos sites cor-de-rosa, um "hábito que é fazer a tradução literal dentro das rubricas de humor”. Carla Quevedo considera que “todos têm a sua opinião”, abordando algumas afirmações polémicas do ativista Mamadou Ba e do Presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers. “Critique-se a opinião e não o direito a dizê-la”. Por fim, José de Pina constata que já começa a haver pacotes turísticos em que incluem vacinas. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o episódio foi emitido a 5 de março na SIC Radical