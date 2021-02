Irritações - Podcast de 19 de fevereiro

José de Pina e Joana Marques abordam a discussão que se gerou no Twitter esta semana após o programa da SIC “Isto é Gozar com Quem Trabalha” ter feito piadas com o vídeo 'Junta-te à JS' da Juventude Socialista. José de Pina aponta: “O cancel culture é mais um eufemismo para propagar o ódio.” Joana Marques acrescenta: “É a pessoa que, numa semana, adora o programa porque atacou o partido que ela também critica como, na semana a seguir, odeia porque falou do partido que ela apoia”. Carla Quevedo traz-nos as reações moralistas acerca das raspadinhas. Em análise está a entrevista do psicólogo clínico Raúl Melo ao Expresso sobre os vícios desse jogo. “É um problema muito maior do que o vício que se chama pobreza”. Por fim, Luís Pedro Nunes irrita-se com o uso do 'efeito Dunning-Kruger' e propõe 'efeito Luís Pedro'.