Irritações - Podcast de 12 de fevereiro

"Choca-me mais que uma presidente de câmara passe à frente das pessoas que têm de ser vacinadas do que um post no Facebook a dizer disparates”, diz Carla Quevedo sobre os comentários polémicos da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, na sua página, em que chama “gorda fura filas” à presidente da Câmara de Portimão. José de Pina traz-nos uma irritação/saturação: o exagero de pessoas a serem vacinadas nos telejornais. Luís Pedro Nunes comenta a recente reunião do Conselho Nacional do CDS via Zoom. “O meio proporcionou aquele nível de agressividade”. Por Fim, Joana Marques preocupa-se com o facto do filho falar “brasileiro” graças à Tia Fla e ao Sam Sapeca.