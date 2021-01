Carla Quevedo sobre o 'meme' de Bernie Sanders: "Tem graça ver a estrema-esquerda reduzida a um meme. É divertido, é pitoresco"

José de Pina traz-nos “a mania dos memes”. Em concreto, o do senador Bernie Sanders que se tornou viral desde a tomada de pose do 46.º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. “Estar na inauguração daquela maneira, o meme já estava feito. Esse é que é o verdadeiro cromo”. Carla Quevedo, sobre o mesmo tema, comenta: “Está correto, é pitoresco, divertido e mais nada. Ainda bem que não foi escolhido senão teríamos o Trump outra vez”. A comentadora irrita-se também com a “inovação” do japonês Shoji Morimoto, que abriu o seu próprio negócio: ser pago para não fazer nada. “É num bocado a profissão mais velha do mundo. Não está a inovar em nada”. Joana Marques irrita-se com a descontinuidade de alguns produtos de que gosta. “Ponho-me a gostar de coisas exóticas e acabo de coração partido”. Por fim, Luís Pedro Nunes - em “os pequenos crimes dos não criminosos” - relata uma incrível investigação que o levou a recuperar o telemóvel perdido no Chiado. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o episódio foi emitido a 29 de janeiro na SIC Radical