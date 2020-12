"Blackface" em praxe na Universidade do Minho: "Isto foi pior do que o Jesus disse"

O comentador admite que foi obrigado a voltar a falar da praxe pois já tinha o assunto arrumado e pensou não ser possível "superar o grau de imbecilidade das praxes em Portugal." Em causa está um vídeo recente de uma praxe virtual na Universidade do Minho onde caloiros do curso de biologia e geologia surgem com o corpo e a cara pintados de preto a dançar e a entoar “nós somos conhecidos por canibais”. "Fornicar atrás das árvores é bem melhor do que fazer isto", aponta. Joana Marques não percebe o porquê de tanta expectativa e ansiedade perante um exame de ressonância magnética. Carla Quevedo irrita-se com as críticas à quarta temporada da série "The Crown" da Netflix por ter uma narrativa que não corresponde totalmente à realidade, algumas vindas do ministro da Cultura britânico Oliver Dowden. "A ficção é possibilidade de história", diz a comentadora. Por fim, José de Pina fala da relação que a opinião pública está a ter com o "botão de pânico" das novas instalações do SEF do aeroporto de Lisboa e traz-nos alguns exemplos em como a situação pode ser subvertida.