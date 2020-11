Carla Quevedo sobre as eleições nos EUA: “Irritou-me haver uma necessidade de apelar à paciência”

Abordando as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Carla Quevedo acredita que “o mundo está muito nesta onda de Trump: ter tudo já!” Considera ainda não fazer sentido tal impaciência num país com mais de 100 milhões de votos antecipados. Luís Pedro Nunes traz-nos um resumo de 3 dias de interações “interessantes” nas redes sociais. “Insultei muita gente e muita gente me insultou.” Porém, o comentador reclama de falta de conhecimento das regras de engagement nas plataformas. Joana Marques descreve como “bizarro” a recente campanha da EDP “Geração Zero” que tem Carolina Loureiro e João Manzarra como protagonistas. Por fim, José de Pina traz-nos uma antiga irritação, “a mania que continua a alastrar nas pastelarias portuguesas: cortar os bolos ao meio.” O comentador apela ao fim de tal hábito.