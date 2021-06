Sobre a polémica Marquise de CR7: "Insultar em termos classistas o gosto de Ronaldo é uma coisa horrível"

mais sobre

“A quantidade de gabinetes de arquitetura a denegrir a falta de gosto de Ronaldo... achei miserável”, admite Luís Pedro Nunes sobre as reações snobistas à construção da marquise no terraço do edifício Castilho 203. Sobre o mesmo caso, Joana Marques traz-nos algumas reações nas redes sociais e afirma: “Acho graça gastares tanto dinheiro num apartamento mas ainda ter que acrescentar qualquer coisa”.