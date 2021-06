Sobre a chegada de adeptos ingleses ao Porto: "Podiam ter recebido um 'Kit de Boas-vindas Hooligans', com soqueira e cervejas

mais sobre

José de Pina comenta a nova chegada dos turistas ingleses a Portugal. Desta vez, a propósito da final da Liga dos Campeões entre o Manchester City e o Chelsea, que decorreu no Estádio do Dragão. Sem máscara nem distanciamento social, presenciou-se, no dia 29 de maio, vários incidentes envolvendo os adeptos britânicos. “Ninguém se lembrou que os ingleses podiam vir à vontade.. a 'bolha' não ia servir. O Cabrita não se lembrou disso”.