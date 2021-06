Apresentadora anuncia morte do escritor William Shakespeare (falecido em 1616): "Não foi um problema de pontuação, foi ignorância"

mais sobre

Carla Quevedo irrita-se com o polémico caso da apresentadora argentina, Noelia Novillo, do Canal 26, que anunciou a morte do escritor William Shakespeare (1564-1616), confundindo-o com o seu homónimo, o primeiro homem a receber a vacina da Pfizer contra a covid-19, William Shakespeare - antigo funcionário da Rolls Royce. “Meteu a pata na poça e o pior foi quando justificou”.