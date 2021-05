Sobre o 'dad body' de Will Smith ser uma mera campanha: "Irrita-me a projeção de perfeição que temos nas celebridades"

mais sobre

Luís Pedro Nunes traz-nos as repercussões da publicação do 'dad body' de Will Smith. Uma fotografia publicada pelo próprio no Instagram onde se lê: "Estou na pior forma da minha vida". Muitos prezaram a atitude, mas as críticas não tardaram a chegar após o astro ter anunciado nova série de fitness no Youtube. "Irrita-me a projeção de perfeição que temos nas celebridades... se fazem uma coisa que não gostamos temos de abandoná-las?"