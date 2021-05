Será que o beijo que o príncipe deu à Branca de Neve foi consensual?: "Se calhar é estúpido estarmos a discutir isto"

mais sobre

A questão foi levantada por duas críticas norte-americanas, Julie Tremaine e Katie Dowd, após a reabertura da Disneyland California e a atração A Snow White’s Scary Adventures. Julie e Katie consideram a icónica cena do beijo 'antiquada' e sem consentimento da princesa que estava a dormir e que, por isso, devia ser repensada. “Sempre me pareceu um beijo mais ligado a uma manobra SOS do que a uma coisa amorosa. Essas preocupações do politicamente correto se calhar se focavam em filmes mais recentes…”, defende Joana Marques.