Sporting, estúdios de televisão e o chroma: "É irritante. Uma falta de respeito pelo SCP"

"O que é isto de os chromas em televisão serem verdes?" José de Pina confessa-se indignado com com os estúdios de televisão e a técnica chroma key, o conhecido 'fundo verde'. "No ano em que o SCP é campeão ninguém consegue vir à televisão com uma gravata verde, uma camisola do Sporting. Somos campeões e temos de vir à televisão de azul?", questiona o comentador, indignado, considerando toda a situação uma falta de respeito pelo clube.