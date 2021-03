mais sobre

Luís Pedro Nunes irrita-se com "a falta de emoção e excitação" por parte do público em geral em relação à aprovação de venda de testes rápidos para deteção do SARS-CoV-2 nas farmácias. "Nunca pude fazer orgia porque não existiam testes de HIV nas farmácias. Se tivesse tido isso nos anos 90, como a minha vida tinha sido melhor... é bom que as pessoas se habituem aos testes".