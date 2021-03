mais sobre

José de Pina irrita-se com Volup, nova aplicação portuguesa que faz entregas de refeições "premium". "Os estafetas chamam-se navigators, à semelhança dos navegadores portugueses do século XV. Só espero que não usem um astrolábio". E acrescenta: "Se um dia mando vir na volup e não cumprirem com o que prometem eu parto aquilo tudo."