Sobre a ocupação da Herdade da Torre Bela: "A história passou ao lado do «senhor da enxada»"

mais sobre

José de Pina traz-nos uma "irritação de arquivo". Em memória do recente "massacre" de mais de 500 animais durante montaria na Herdade da Torre Bela, o comentador recorda o processo revolucionário de 1975, recorrendo a uma cena do documentário do alemão Thomas Harlen sobre o processo de ocupação das terras face à ausência de uma cultura cooperativista. Em específico, da cena de Wilson Filipe com o 'agricultor da enxada'. "Não percebo como é que a Iniciativa Liberal ainda não 'pegou' neste homem como um dos seus ícones. Foi um liberal dos pés à cabeça . A história acabou por dar razão ao senhor da enxada, mas ninguém sabe quem é"