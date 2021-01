mais sobre

A comentadora considera ridícula a recente punição do jogador uruguaio em três jogos e a multa em 110 mil euros por ter escrito “gracias, negrito” no Twitter - uma reação do avançado em resposta a elogios de um amigo após o jogo com o Southampton F.C. “É uma palavra que não tem nada a ver com o racismo" de que é acusado, diz.