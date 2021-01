mais sobre

No primeiro programa de 2021, o painel faz uma retrospectiva das suas maiores irritações de 2020. Carla Quevedo congratula-se com a aprovação de vacinas contra a covid-19 mas irrita-se que a notícia do alegado crocodilo do Nilo tenha sido pouco esmiuçada. “Gostava que esta história tivesse sido mais bem aproveitada pelos negacionistas da covid, por exemplo”, afirma.