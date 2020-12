mais sobre

A polícia belga interrompeu três orgias ilegais num intervalo de três semanas seguidas no país. Esta última, na noite de sábado para domingo, em Saint-Mard, contou com 56 participantes. Segundo José de Pina, os belgas podem aprender muito com as sugestões para a noite de Natal do subdiretor-geral de Saúde, Rui Portugal. E explica como.