Carla Quevedo sobre a polémica que envolve a família real britânica e a Netflix: "Faz parte as pessoas inventarem coisas sobre eles"

mais sobre

"O privilégio não esclarece histórias que são contadas sobre elas", diz Carla Quevedo sobre a polémica que envolve a família real e a Netflix, acusada de explorar "a dor da família real". Em concreto, irrita-se com as críticas à quarta temporada da série “The Crown” por ter uma narrativa que não corresponde totalmente à realidade, algumas vindas do ministro da Cultura britânico Oliver Dowden que pede nova catalogação. “A ficção é possibilidade de história, faz parte”, diz a comentadora.