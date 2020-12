“Blackface” em praxe na Universidade do Minho: “É imbecil e muito pior do que aquilo que Jorge Jesus disse”

mais sobre

Luís Pedro Nunes admite que foi obrigado a voltar a falar da praxe pois já tinha o assunto arrumado e pensou não ser possível “superar o grau de imbecilidade das praxes em Portugal.” Em causa está um vídeo recente de uma praxe virtual na Universidade do Minho, onde caloiros do curso de biologia e geologia surgem com o corpo e a cara pintados de preto a dançar e a entoar “nós somos conhecidos por canibais”. “Fornicar atrás das árvores é bem melhor do que fazer isto”, sugere o comentador