“Qualquer pessoa que tenha a ver com cultura e for de direita, é logo menorizado. Acho péssimo.”

mais sobre

José de Pina comenta algumas repercussões da recente carta aberta publicada no jornal Público, assinada por várias personalidades do centro-direita contra o acordo do Chega de André Ventura e o PSD nos Açores. Em concreto, o comentador irrita-se com as críticas dirigidas ao músico Samuel Úria que, por ser artista, “não pode ser de direita? Há um preconceito de uma certa esquerda que pensei que já tínhamos ultrapassado.”