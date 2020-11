mais sobre

Segundo Luís Pedro Nunes, a rede social Instagram tornou-se "numa verdadeira arma contra as próprias pessoas". O comentador traz-nos o exemplo (da publicação) de Rita Pereira no Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 em Portimão e o polémico jantar num clube de luxo de Paula Amorim, ambos com duras críticas online." A vida social tornou-se um perigo para essas pessoas que antigamente se exibiam"