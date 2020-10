mais sobre

Irritado com o facto de ninguém reparar na coisa mais engraçada do mandato do Trump, José de Pina elogia os passos de dança do presidente dos EUA. Luís Pedro Nunes comenta a falta de respeito pela 'morte' dos influencers de viagens que "vivem uma vida miserável" e Joana Marques mostra-se irritada com os tweets do 'Kiko is Hot' que testou positivo à covid-19