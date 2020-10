Irritações - Programa de 16 de outubro

mais sobre

Esta semana José de Pina confessa-se irritado com a frase que António Costa proferiu ao mencionar a possibilidade da obrigatoriedade da aplicação Stayaway Covid. Luís Pedro Nunes irritou-se com o uso abusivo do termo “resiliência” nos media e nos políticos e comenta ainda a incapacidade da publicidade em lidar com a questão da diarreia. Joana Marques fez uma chamada de atenção aos empregados de restaurante que dizem o que está na ementa, em vez de nos deixarem ver a ementa e Carla Quevedo irritou-se com o caso de um aluno que foi suspenso da escola por partilhar o lanche.