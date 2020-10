Irritações - Programa de 9 de outubro

O Grupo Boticário pôs fim no final do mês de setembro ao termo 'Black Friday' dentro da empresa e passará a usar o termo 'Beauty Week' como nova designação e ação para combater o preconceito racial - garante o presidente, Artur Grynbaum. Carla Quevedo considera a medida um “abuso de causas ideológicas e linguísticas em seu próprio benefício. É absurdo e oportunista. Uma conversa para enganar tolos!” Tal como a Gucci, que quer combater a «masculinidade tóxica» com um vestido masculino de 1900€, aponta a comentadora do Irritações. Joana Marques, de regresso ao programa, irrita-se com os chás de revelação de género: “É uma competição louca para [a ideia] mais original. Tenho medo onde irá parar.” José de Pina comenta o alarido gerado após o advogado Lobo Xavier ter testado positivo para a covid-19: “[ele] foi um foco de surto de testes à covid-19”. Por fim, Luís Pedro Nunes traz-nos uma curiosidade sobre “o amor ao amor que têm às bicicletas em Lisboa.”