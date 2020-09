Irritações - Programa de 25 de setembro

Esta semana no Irritações:

Segundo José de Pina, o esforço em respeitar as regras da Direção Geral da Saúde são visíveis. Contudo,“Dar aulas de máscara, estar numa sala 3 horas a falar, é um ambiente opressivo e vai desgastar muito.” Luís Pedro Nunes irrita-se com uma inovação do mobiliário urbano em Lisboa e traz-nos os “termos jovens” mais irritantes do ano. Por fim, Carla Quevedo considera “muito cansativo” o facto de “tudo ter uma mensagem política”. Em causa estão os “bolos imperfeitos” de um artigo da New York Times que refletem ideias de género, poder, respeito...

Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o episódio foi emitido a 3 de julho na SIC Radical