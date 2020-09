Irritações - Programa de 11 de setembro

Carla Quevedo considera irritante a “pressa” para mais para uma solução “mágica” e critica a reação “verdadeira, mas muito precipitada” do primeiro-ministro à suspensão dos testes da vacina de Oxford. José de Pina traz-nos o “caso” de Maria Vieira, que no final do mês passado garantiu ter deixado de fumar por causa do Chega: “Quem também está a precisar de ajuda do Chega é o Manso Neto, um louco fumador.” Por fim, Luís Pedro Nunes recorda um tema “fraturante na sociedade portuguesa” - bolas de Berlim com creme ou sem creme? Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 11 de setembro na SIC Radical