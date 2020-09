Irritações - Programa de 4 de setembro

Esta semana o painel traz-nos algumas 'irritações pós-férias'. “Carla Quevedo classifica as suas férias, numa escala de 0 a 10, com um 3: “Praia para mim é local de silêncio, paz. Devia ter ficado em casa.” José de Pina conta como sentiu-se outra vez em 1970, ao tentar acionar um seguro de telemóvel na FNAC: “Todo o protocolo é mesmo para massacrar o cliente.” Por fim, Luís Pedro Nunes defende o uso dos máximos à noite nas auto-estrada quando não há carros a circular no sentido contrário... e explica porquê.