Irritações - Programa de 31 de julho

O Infarmed aprova ventilador português chumbado por especialistas. “Há algum hospital, com responsabilidade, que ponha este ventilador a trabalhar?”, questiona José de Pina, que ridiculariza a ocorrência. Sobre a festa de sexo na Comporta, Carla Quevedo irrita-se com a falta de informação e “um jornalismo que se satisfaz com uma piadola”. Já Luís Pedro Nunes confessa ter “um problema grave”.