Irritações - Programa de 17 de julho

Carla Quevedo reage às recentes críticas à atriz da série Killing Eve, acusada de hipocrisia: "Não podes representar uma personagem gay, apoiar o movimento Black Lives Matter e depois namorar com um apoiante de Trump?" Luís Pedro Nunes partilha a ansiedade de saber que não vai viajar. José de Pina irrita-se com os carros novos sem pneu suplente. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o episódio foi emitido a 17 de julho na SIC Radical