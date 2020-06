Irritações - Programa de 5 de junho

Carla Quevedo irrita-se com a descrição de George Clooney sobre o problema do racismo, comparando-a com a pandemia: "É como se ninguém estivesse livre de apanhar o 'virus do racismo'?". José de Pina comenta a quantidade de artigos que relativizam a morte de George Floyd: "...não conseguem falar apenas do George Floyd". Por fim, Luís Pedro Nunes traz ao Irritações o polémico caso das crianças com chapéus com hélices num jardim-de-infância em Arcos de Valdevez.