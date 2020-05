Irritações - Programa de 22 de maio

Luís Pedro Nunes reage à atitude do Presidente da República ao ignorar as regras de distanciamento e beber cerveja com um grupo de motards: “...é o tuga-mor, aquele que incorpora todos os defeitos dos portugueses”. Afonso Reis Cabral comenta as ideias de que o Covid-19 tem um propósito e desígnio(um contra-ataque da natureza): “a natureza não existe, não existe uma identidade”. Carla Quevedo apela à paz no desconfinamento e José de Pina irrita-se com estafetas da Glovo que trabalham para a Uber Eats.