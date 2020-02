mais sobre

Carla Quevedo considera um absurdo a proposta do Livre da restituição de espólio dos museus portugueses às ex-colónias e irrita-se com “a auto-depreciação” de Billie Eilish ao receber Grammy. Luís Pedro Nunes desconfia do falso sentimentalismo em relação à morte de Kobe Bryant. Joana Marque está preocupada com o alastramento do Coronavirus e sugere “pessimismo”