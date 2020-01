mais sobre

Joana Marques considera "engraçado" que os homens sejam os principais ativistas dos partos naturais e aborda o absurdo das notícias constantes sobre João Félix. Carla Quevedo já não tem paciência com o “Mexit” e confessa: “este casal irrita-me”. Luís Pedro Nunes irrita-se com o lançamento da nova vela de Gwyneth Paltrow com aroma da sua vagina e questiona: “em que mundo vive essa mulher?”