Irritações - Programa de 10 de janeiro

No primeiro episódio do ano, Joana Marques reage ao "polémico" caso de Ronaldo a usar um iPod de 2005. Luís Pedro Nunes converteu-se às compras online e não quer ser chamado de "Boomer", José de Pina mostra-se pouco entusiasmado com as atividades culturais em Lisboa e Carla Quevedo fala-nos de uma pequena descoberta própria: uma especulação sobre o comportamento irritante das mulheres que não cedem passagem aos peões nas passadeiras...